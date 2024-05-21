113學年度個人申請入學大學二階面試正如火如荼進行中，清華大學招生策略中心為此特別準備「必上清華」熊貓煎餅，祝福到校參加面試、筆試的3500位考生，都能金榜題名。

今年度個人申請入學大學二階面試已在5月16日起至6月2日舉行，為了幫忙報考清大的考生打氣加油，清大招生策略中心表示，只要考生來參加第二階段甄試，都會收到一份「必上清華」熊貓煎餅，上面承載了清大的祝福，希望各位考生都能金榜題名。

清大招生策略中心也說，不免俗的還是要叮嚀各位考生，再三確認應考學系公告注意事項，務必查看考場位置，筆、面試當天一定會緊張又微微焦慮，筆試的考生記得非應試用品放在臨時置物區，以免違規。

考生大多很擔心，面試當天到底該怎麼穿，在儀表上才不失分，清大招生策略中心提到，穿著請以舒適簡潔為主，「想不到要穿甚麼就穿制服吧，請展現出你最有自信的那一面，我們清華大學見囉！」

對於清大提供這項應考服務，網友也在清大官方粉絲頁寫下不少有趣留言：「熊貓被UBER EAT收購了唷！」、「要來清大前請先思考三回啊三回」、「可愛，拿到應該很開心」、「我會上清華的」。

也有網友表達，希望能夠索取煎餅，清大招生策略中心則以留言回覆：「哈哈，我們只送給今年來二階甄試的考生唷，沒有在賣唷！」同時吸引另外的網友說：「好可惜去年沒有」。