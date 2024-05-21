高雄市消防局和發分隊將啟用。（洪靖宜攝）

位在高雄市大寮區的和發產業園區，其中1萬8000坪打造商業區，第一家飲料店正式進駐開幕。和發產業園區廠商協進會理事長簡天保表示，商業區部分不僅餐飲，未來還可規畫移工宿舍及購物中心等，產業園區靠近台88，距離大寮捷運站約3公里距離，未來如有專車，相信能吸引更多人，讓和發產業園區朝商業和工業雙模式營運。

和發產業園區位於大寮區，除了製造業等廠商進駐外，商業區也有商家陸續營運，讓整個園區的生活機能更佳妥善。知名連鎖手搖飲品牌宣布進駐，於21日熱鬧開幕，成為園區內首家連鎖手搖飲店。

業者表示，不僅均採用台灣在地、當季水果，結合好茶，也與高雄市府農業局配合，讓消費者喝到新鮮飲品，並希望能拋磚引玉，吸引更多業者一同進駐園區。

和發產業園區廠商協進會理事長簡天保指，和發產業園區其中1萬8000坪規畫商業，首開發為北和發地區，因靠近台88，加上高雄市消防局和發分隊也將啟用，預計未來增設太陽能板、增設快充和慢充，未來看好周邊發展，目前還有1萬5000坪仍陸續規畫、興建中。

簡天保說，北和發則朝商業區還有飯店、購物中心、外籍移工宿舍規畫，距離大寮捷運僅3公里，高市府未來若安排專車接駁，以後成為大寮地區商業和工業區雙營運模式，看好未來發展。