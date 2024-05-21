由台積電文教基金會支持的《樂無界教育計畫》自2020年起實施迄今，以教育持續深耕台灣，藉大師的傳承，為下一代提供更好的環境。由國家交響樂團（NSO）前後任音樂總監準．馬寇爾、呂紹嘉兩位名師聯袂攜手，持續推動計畫。

NSO榮譽指揮呂紹嘉表示：「音樂溝通無代溝」自己幾次和學子們攜手合作都很開心，雖是面對幾百年前的東西，仍是處理現代精神、人與人的關係。他也特別有感學生雖來來去去，和職業樂團不同，讓人尤其感覺時光過得很快，但「沒有什麼曲子不適合學生或非需要閱率，對音樂敏感的人都可以有老靈魂」除了5月28日在國家音樂廳的音樂會，也特別歡迎大家到北藝大體驗大師班，「像是在廚房裡做菜，雖不太帥氣、煙霧迷漫但會是很有趣的事」。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，《樂無界教育計畫》的核心就是「傳承」，由大師把技藝親自示範，教給下一代。基金會一直以來做了很多教育有關事項，對青年教育尤其著重，尤其AI世代很多知識可能電腦、網路都能提供，「但同時現在年輕人特別需要引導，和同學一起合作的困境更多了！」感性的傳承，他以自己小時候讀《西遊記》、《格林童話》為例，不知現在還有多少年輕學子也讀過？期許在專業之外的人文精神尤其奇幻小說對於感性的培養，不可或缺。

《樂無界教育計畫》持續由「作曲家卓越」、「指揮家卓越」兩大主軸，期許能藉大師引領提供台灣音樂人才更為寬廣的視野。「指揮家卓越」結合呂紹嘉在北藝大所開的「管絃樂合奏」課程及接受公開報名的「指揮大師班」。參與首年度指揮大師班的蔡明叡，除了獲NSO之邀擔任指揮助理，5月底將啟程前往希臘參加「密托波羅斯國際青年指揮大賽。

此外，「一分鐘交響曲」作曲計畫已累積許多亮眼成績，今年2月初，於作曲計畫表現亮眼的北藝大同學陳思安，由瑞士指揮家馬利歐．凡薩戈帶領斯圖加特愛樂樂團首演其作品「Three Visions of Rain」，係陳思安於2022年參與「一分鐘交響曲」作品《濛濛》的擴寫之作。