臺灣首次「雲湧智生：臺灣生成式AI應用黑客松競賽」，5月18日至19日在臺北華南銀行國際會議廳登場，高雄市政府以最熱門的「演唱會經濟」為主題，廣邀各位夥伴提出創意概念，共吸引來自全台29所高中、大專院校及社會人士61組團隊參加，充分展示青年學子與開發者對於生成式AI的掌握、以及推動百工百業智慧化潛力，更有機會將成為下世代創新公司的搖籃。

這項競賽由DIGITIMES主辦，國家發展委員會合辦及國發會「雙語政策」共同推動，國際雲端運算領導廠商Amazon Web Services (AWS)作為國際AI技術支持夥伴、以及日立冷氣、王品集團、研華科技、尊博科技、趨勢科技、橘子集團、高雄市政府、中華電信、Gogoro、FinTechSpace 等多家企業、組織合作與提供服務協作。

主辦單位希望透過此活動為臺灣AI發展注入新動能，透過AWS在一個月培訓期間提供系列的生成式AI實作工作坊，讓參賽者在30小時內成功提出多種創意與實用性兼具的生成式AI解決方案。

DIGITIMES董事長黃欽勇在閉幕頒獎典禮表示，臺灣是全球科技產業重鎮，各國大型企業對我們的倚賴甚深，AI為既定趨勢，臺灣扮演的角色將更吃重，未來新創公司應了解臺灣產業需求，把握未來10年的黃金機遇期，擴大自身競爭力。

此次競賽的創意交流組與黑客組均充分展現出創新思維和技術實力，前者由「AI有光」、「城市智人」兩組團隊分獲智慧城市類別的金、銀牌獎，AI金融類別由「我要出國玩」拿下金牌、「快樂歐歐隊」拿下銀牌。另外普惠AI獎得主分別為「ACTI」、「蕎羚」兩組團隊。

黑客組則分別由「Hao i coding」團隊獲得日立冷氣獎項、「我要彥遇姐妮龜」與「麥當勞大薯」兩組團隊獲得王品集團獎項、「sitta」團隊獲得尊博科技獎項、「智在參加」團隊獲得研華科技獎項、「富貴怎麼先走了」團隊獲得Gogoro獎項、「好想做資安」團隊獲得趨勢科技獎項。除了上述獲獎優勝團隊，其他團隊的作品也都充滿創意巧思與技術實力。

廖泰翔(左4)為獲獎團隊頒獎。(圖片來源:高雄市經發局提供)

高雄近年來舉辦多場大型演唱會和活動，演唱會經濟正蓬勃發展，高雄市經發局長廖泰翔表示，期待高雄演唱會從創造人潮、引流帶動商圈夜市夜經濟商機，更進一步能應用生成式AI衍生創意，讓演唱會經濟能發揮更好的效果，也成為促進產學界緊密合作的契機。