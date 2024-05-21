電動車市場競爭激烈，美國電動車大廠特斯拉面臨產能過剩危機，根據外媒報導，特斯拉甚至得租用廢棄購物中心停車場，來堆放這些來不及交付的待售車輛。

根據《InsideEVs》等外媒報導，上一季特斯拉共有4萬6561輛汽車未賣出，約占其總產量10.7%，特斯拉2023年全年庫存只有2%，顯示庫存正大幅攀升。

Cox Automotive最新數據顯示，目前美國汽車經銷商的電動車平均庫存天數高達136天，比所有汽車的平均庫存天數78天還高。

根據報導，位在美國密蘇里州聖路易斯郊外一家已關閉的購物中心的停車場裡，停放著大約400輛特斯拉電動車，新澤西州勞倫斯維爾的桂格橋購物中心，也停放數百輛特斯拉的電動車，當中包括一些賽博卡車（CYBERTRUCK）。

報導示警，上述這些情況可能是特斯拉龐大庫存的冰山一角，有網友陸續分享在維吉尼亞州和德國柏林廠附近，都堆放大量特斯拉新車。