最近美國的經濟日益緊縮，影響了數百萬計美國人的生活。去年年底，美國家庭債務總額飆升至創紀錄的17.5兆美元（約台幣565兆），通貨膨脹席捲美國各地。而令人震驚的是，八成美國人如今發現，自己的現金儲蓄比疫情爆發前減少了。

《每日郵報》報導，財富管理集團（Wealth Management Group, LLC）首席執行官、同時也是百萬富翁的博拉諾斯（Craig Bolanos）與美國廣播公司（ABC）討論了一些如何每年節省數百美元的技巧。博拉諾斯說，省錢的明顯起點是開立儲蓄帳戶，「我希望每個人都開設一個儲蓄帳戶或高收益儲蓄帳戶，並與支票帳戶一起開始賺取一些額外的利息。」

如第一資本（Capital One）、美國運通（American Express）、巴克萊銀行（Barclays）等許多大型銀行與金融機構都提供高收益儲蓄帳戶，年收益率高達4.35%，意即若將500美元（約1.6萬台幣）存入利率為4.35%的儲蓄帳戶，則可在當年年底擁有776.48美元（約2.5萬台幣）。

除了儲蓄之外，他也說，美國人必須改變消費習慣，使用一個串流平台，並減少星巴克等外帶。最後博拉諾斯建議，在保險方面，當收到郵件中的續保通知時，先貨比三家，然後再簡單地選購保險，而這適用於健康保險、汽車保險和房屋保險。

事實上，美商富國銀行（Wells Fargo）今年2月的一份調查顯示，67%的美國人實際上正在減少開支。儘管如此，仍有35%的人說，他們已經動用了儲蓄或投資來支付日常花費，更多人（62%）表示，在支付帳單後，他們幾乎沒有多餘的錢了。