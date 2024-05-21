事前做準備，辦事更靈光。性愛能增進愛侶間的親密度，泌尿科醫師施冠偉在臉書粉專分享「愛愛事前準備3招」要訣，提醒性愛不要吃太飽、前一天要早點睡，若有陽痿狀況的困擾，可先服用壯陽藥輔助，都能為性愛滿意度加分。

施冠偉在臉書粉專「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」PO文表示，性愛對愛情是非常重要的，可以增進情感的深度和牢固度，還能夠加強伴侶之間的親密關係和信任感。性還能帶來身心愉悅，增進彼此的了解與溝通，進而促進雙方關係的健康發展，但表現不佳怎麼辦？以下為愛愛事前準備3招。

■愛愛前不要吃太飽、酒少喝點：吃得太飽會使消化系統吸引更多的血液，這會減少陰莖的血液供應，從而導致勃起硬度下降。另外，喝酒過量也會影響勃起能力，儘管適量的飲酒可以放鬆身心，但過量飲酒會對勃起產生不利影響。

■愛愛前一天多休息早點睡：充足的休息讓你能走更長遠的路，而睡眠則幫助恢復體力。睡眠不足不僅會導致注意力不集中、精神不振，甚至會降低性慾。每天睡眠時間最好不要少於5小時，目標至少要達到6小時，理想的睡眠時間應在7至8小時才是最佳狀態。

■藥物輔助：有陽痿狀況的困擾可以選擇藥物輔助，若只需要在1天內解決性功能問題，那麼威而鋼、賽倍達、樂威壯等短效壯陽藥物，都是可以考慮的選擇。但如果需要的效果，持續超過12小時，例如需要在晚上使用並持續到第2天白天，那麼長效型藥物，例如犀利士可能更適合。

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