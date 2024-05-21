高鐵今天(21日)發生南下列車出現跳電，車廂內一度漆黑，高鐵指是台電端供電異常，台電提出說明，為捷運萬大線工程挖損台電電纜，2分鐘內備用線就恢復供電，目前已針對受損電纜搶修。

台電說明，捷運挖斷電纜後，上午11時28分，161kV的樹德~樹高線跳脫，影響高鐵自設變電所。但2分鐘內(11時30分)備用線投入恢復用戶變電所供電，接著由高鐵內部依相關SOP操作復電。

此事故影響高鐵1戶，高鐵表示行車延誤約7分鐘，台電強調已派員針對受損電纜積極搶修。