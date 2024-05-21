被封「美女CEO」的保養品牌創辦主理人夏筠婷，近期捲入疑被AI換臉不雅片外流事件，委託律師蒐證提告後，目前已關閉IG。但一波未平一波又起，傳出夏筠婷在當上CEO前，曾擔任亞洲最大成人平台SWAG的直播主。對此，SWAG也已經證實「確有此事」。

1993年出生的夏筠婷，傳出先在直播平台17LIVE出道，後來加入SWAG，以「BAMBI的秘密花園」帳號「@bambi.xia」經營直播，曾秀出清涼的限時動態、短影音和照片，吸引64.6萬人追蹤。最後一次上線日期是2021年3月16日，之後就退出。對此，《中時新聞網》詢問SWAG，獲得平台證實，夏筠婷確實在SWAG草創時期就加入。至於有沒有拍過大尺度影片，SWAG表示由於帳號已經封閉，平台不知道、也難以確認。

夏筠婷曾當過SWAG直播主、展場show girl。（圖／夏筠婷臉書）

SWAG的草創期是2016年8月，換算當時夏筠婷約23歲。令人好奇的是，夏筠婷聲稱19歲創業成為品牌CEO，「百萬負債到億萬年收」，但私下當過SWAG直播主、展場show girl、JKF女郎等，2016年還以暱稱「Bambi」參加選秀節目《超強17練習生》，接觸相當多工作。

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夏筠婷近日疑似被AI換臉製成性愛片還外流，各大社群平台有不低的討論度。夏筠婷透過律師發布聲明書，表示網路流傳的私密片違反個人資料保護法、刑法妨害風化罪章、妨害性隱私及不實性影像罪章、加重誹謗罪等，已截下散佈私密片的社群帳號並蒐證提告，將依法提出民、刑事訴訟以維護名譽。

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