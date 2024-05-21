前行政院副院長、準海基會董事長鄭文燦今出席國策研究院活動致詞時提到，賴清德總統的就職演說，外界都在解讀一些關鍵字，對台灣而言，兩岸關係是國家安全核心的課題，兩岸和平是執政的基礎，對美外交更是重中之重，兩者都是天秤之間不可或缺的一端，要平衡處理，對我方來講，「和平是唯一選項，戰爭不是選項」，如何讓國家安全的風險降低、使中國可能的冒險行動成本變高及不會發生，是新政府最大的挑戰。

此外，鄭文燦強調，要讓對方理解，我方沒有要主動改變現狀的行動，從蔡英文到賴清德都把「維持現狀」當成重要課題，而維持現狀是不改變現狀，也不讓現狀被改變，「政府的核心課題就是防止現狀被改變」，他說中國許多灰色地帶行動是在逐步改變現狀，從否認海峽中線、調整M503航路及灰色軍事行動，都無助於和平。

鄭文燦指出，賴清德520就職演說，外界都在解讀一些關鍵字，但重點是在依照中華民國憲政體制維持現狀，希望以中華民國憲法定位兩岸關係，同時呼籲中國不能迴避中華民國存在，並提出交流取代圍堵、對話取代對立，希望從開放學位生及恢復觀光交流做為起點。

鄭文燦提到，台灣歷經民主化落實「主權在民」，「兩國論」是前總統李登輝留下的重要資產，貫穿核心的是台灣主體意識；陳水扁時代，最核心是台灣認同和「一邊一國」主張；馬英九時代是國共論壇、九二共識、外交休兵及馬習會；蔡英文時代為 台灣打開重要的外交支持，讓世界看見台灣，讓世界將台灣的生存和兩岸和平當成重要議題進而支持，更留下「四個堅持」。

他說，昨天賴青德的就職演說也提出「四個堅持」，尤其是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，李登輝終止動員戡亂時期後的憲法增修條文及兩岸條例，都有這樣的精神，如何務實處理兩岸分治分立的事實，台灣內部有不同對策，「但無法用政黨論述取代政府角色，北京還是要正視中華民國存在，也要正視台灣民選政府」。

他強調，這個政府雖然不被多數國家承認，但有得到國際多數堅定的支持。

鄭文燦說，國際媒體認為賴清德就職演說沒有逾越「紅線」，並且維持現狀，鮮明提出要保衛台灣民主，當然對岸有不同解讀、認為充滿挑釁，但是沒有做進一步評論。

鄭文燦指出，台灣民主歷經威權到民主過程中形成，台灣多元民主雖然看到國會競爭和對立，但有些價值是大家認可的，包括蔡英文所講的「四個堅持」。

他強調，兩岸的交流對話無可避免，兩岸的和平不能迴避經貿、文化、教育、觀光交流等，兩岸人民關係條例歷經多次修改，也將兩岸協議入法，各種協議必須獲得全民共識跟國會監督，未來兩岸制度性的協商、恢復對話是必然要走的路，這是不可能迴避的，但要不預設前提條件。