永慶房產集團旗下四大品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋以及台慶不動產，今年第一季度在東台灣－宜蘭、花蓮跟台東交出亮眼成績單。據統計，該區域業績較去年同期成長32%，達到4.2億元，其中近3成來自聯賣貢獻，單季成交件數更逼近900件，而11間店更是單季業績突破1千萬大關。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，在東台灣這樣教育訓練資源稀缺的地區，永慶加盟總部為加盟店提供全方位的教育培訓，包括新人訓練、最新房產趨勢分析以及績優店東的成功分享，協助加盟店打造無法取代的競爭優勢。這也帶動永慶房產集團東台灣加盟店數不斷擴增，目前已達83間店，服務人員超過1,350人，成為該區域最大的房產集團。

林軒呈店東帶領團隊善用「聯賣平台」，加盟短短8個月業績直逼1千萬，展現強勁潛力。照片：永慶房產集團

永慶加盟總部打造的競爭優勢，不僅推升旗下加盟店績效，更拉大與同業差距。台慶不動產花蓮建國欣玉加盟店東曾欣玉表示：「永慶加盟四品牌優質的品牌形象和全國知名度，以及在花蓮的店數規模！」讓她當初完全不考慮加盟其他品牌。而在她的堅持下，團隊同仁已經養成誠實習慣，主動告知所有已知屋況、區域行情，甚至短期交易紀錄、買賣方身分是永慶加盟體系的同仁，也都提前說明。加上數位工具協助經紀人走到哪都可以服務客戶，造就團隊今年第一季繳出700萬元業績和22件成交件數。

永義房屋宜蘭轉運站前加盟店東林軒呈對永慶加盟體系獨有的「聯賣平台」讚譽有加。他指出，聯賣平台上集結了全台各地的物件，不僅讓客戶有更多選擇，也吸引了更多優秀人才的加入。永慶加盟體系之間的聯賣合作更加強，完全不用擔心客戶和物件資源被競爭對手搶走。值得一提的是，位於宜蘭轉運站前的加盟店短短8個月內業績就直逼1千萬元，展現出強勁的發展潛力。

楊政諺店東團隊旗下2店Q1業績皆達1400萬，名列花蓮區店業績前兩名，今年5月更接手第3間店。照片：永慶房產集團

永慶加盟總部的科技工具提供強大競爭力，獲許文泰店長認同，今年Q1與張藍彬店長帶領旗下2間店創造2,500萬業績。照片：永慶房產集團

另一方面，永慶不動產羅東轉運光榮加盟店長許文泰則讚賞永慶加盟總部不斷優化科技工具所帶來的強大競爭力！如〈i智慧Pro系統〉和〈行動智能經紀人APP〉能有效提升經紀人的服務力與效率，這點在數位落差較大的東台灣尤為突出。隸屬同一個團隊的永慶不動產羅東文化工場加盟店長張藍彬，更與許文泰攜手帶領旗下兩間店在第一季創造2,500萬元業績，表現傑出。

從服務16年的中信房屋到創業成立有巢氏房屋吉安建國明心加盟店，楊政諺店東在2021、2022年連續開出1間有巢氏房屋加盟店，今年第一季兩店業績均突破1,400萬元，居花蓮區前兩名。楊政諺十分認同有巢氏房屋社區專家、深耕在地的理念，還有全國知名度能吸引優秀人才，搭配永慶加盟總部的「i學苑」和「聯賣平台」，為創業店東提供充足支持。

永慶房產集團不僅在業績上有所突破，更積極履行企業社會責任。莊志成總經理表示，面對花蓮地震災情，永慶房產集團花蓮四品牌經管會第一時間已捐出18萬元救災款項，並自發提供「受災戶守護專案」，為受災戶免費尋找新住所，不論是買房或租房一律免收仲介服務費，即日起至6月3日止，全力支援花蓮的重建工作。