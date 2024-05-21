今年端午連假自6月8至10日為期3天，預估高速公路將有大量車潮湧入，交通部高公局提醒用路人注意行車安全，出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，影響行車秩序，甚而造成壅塞。行駛高速公路務必保持專注，切勿分心及疲勞駕駛，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生之風險。行車中若遇到救護車、警車、消防車及事故處理車輛時，請盡快避讓。

高公局表示，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，除需耗費時間處理現場外，事故排除後還須等待回堵車隊紓解，才能恢復交通順暢。依據「道路交通安全規則」第101條第3項第3款規定，在同向2車道以上路段，如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務之警號時，同車道之前車應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛則應減速配合避讓；違者可依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項處駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

因此，用路人遇到救災車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，俾加速事故排除，提早紓解事故所造成的壅塞。

高公局提到，這次端午連假匝道封閉管制措施，6月8至9日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，6月9至10日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，詳細封閉時段路段參考附圖，請民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。