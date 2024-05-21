賴清德520正式就任總統，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」時直言，賴清德就職演說中，看出去中國化意圖清楚，未來將從民族、文化跟中國大陸一步步往脫鉤，在經濟上減少對陸依賴，軍事上則加強對美依賴，並悲觀坦言「台灣人民現在做好心理準備，放棄幻想、準備鬥爭」。

趙春山表示，先前對賴清德講話就沒有太大的期待，但結果還是讓他有些意外，雖然賴清德就職演說沒有提到「台獨」，很高招且務實的把「台獨工作者」呈現的若隱若現，而國台辦的反應相當強烈，他認為，賴清德的演說稿子美國事前應該看過，而且還容許，這讓他感到十分意外，美方真有讀懂賴清德稿子的意義？

趙春山表示，賴政府對於大陸政策，在文化、民族與國族認同上，將會一步一步跟中國大陸脫鉤，去中國文化非常清楚，針對經濟風險則去風險化，減少對大陸依賴，軍事加強對美國的依賴，美台之間軍事合作關係必定強化，完全靠美國提供台灣的安全保證，「賴清德已經沒有其他的選擇」。

由於今年適逢美國大選，趙春山認為，無論未來是川普獲拜登贏得總統大選，都不會放棄「台灣牌」，而美國在一中政策上將維持戰略模糊，保持行動空間，對台政策戰略清晰，雖然不支持法理台獨，但從美方最近一再強調聯合國2758號決議，顯然朝向支持一中一台的政策方向。

至於賴清德就職演說對未來兩岸關係的影響，趙春山悲觀地坦言，台灣人民現在做好心理準備，「放棄幻想準備鬥爭」，而大陸透過「軟硬兩手」持續對台施壓是必然的，但不會到軍事衝突的地步，因為中美之間存在管控風險的控制，尤其下半年美國總統大選將登場，各方應不會輕舉妄動。

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南指出，台海和平已經變成一個國際議題，北京的作為想要把台海問題內海化，但民進黨的選擇就是把台海議題國際化。洪說，如果美中關係無法化解，兩岸關係大概就「很難會有大的突破」，在美中兩國高度對抗之下，台灣的選擇空間就非常小。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉直指，賴清德說「兩岸互不隸屬」違反中華民國憲法，賴清德的就職演說各方面都非常強硬，這讓他對於未來四年的兩岸關係非常悲觀，呼籲剛上任的民進黨新政府，管控兩岸分歧，降低風險，避免敵意螺旋不斷上升。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，北京對賴沒有期待幻想，未來對台政策持續「軟硬兩手」，畢竟沒有互信，兩岸政治協商機率很低，只能把期望擺在兩岸交流。北京方面雖然會做出批判性回應，但力度不會太大，也不至於會引發兩岸「兵兇戰危」。