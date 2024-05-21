現代家庭不似傳統家庭較制式與壓抑，年輕一代的觀念，重視家庭教育與自我成長，但同時也受長輩與原生家庭影響，家庭關係與親子關係的經營就成為生活的重要課題。

有鑒於此，知名建商坤悅開發，於5月母親節前夕於台中舉辦住戶專屬名人講座，特別邀請知名的兩性及心理治療師鄧惠文醫師與住戶們一同探討伴侶與親子關係，透過理解彼此的情緒、在關係中可能會遇到的情況，並從中覺察重整，重新找回伴侶與家庭相處時的幸福密碼，獲得坤悅住戶們的熱烈迴響，一起度過溫馨的母親節前夕。

鄧惠文醫師除了分享觀念，也熱情與住戶互動，生動的舉例說明，帶住戶認識關係的心理因素包含三大面向，分別為個人的(性格、經驗、信念)、雙方的(互動模式)、以及集體的(原型、文化)。要化解任何關係的衝突，可以從知道自己的性格進行自我覺察，帶住戶檢視親子與伴侶的關係。

參與講座的住戶提問踴躍，像是「伴侶爭執到甚麼樣的程度就需要去心理諮商?還有囤積症是否是疾病?要怎麼判斷及治療」。鄧惠文醫師分享，當覺得很痛苦，當雙方嘗試過許多方法都無法改善時，可以共同或個別找心理諮療師諮詢。我們每個人都認為自己做到的，已經是最好，但往往別人看到的不是這樣，在心裡學的角度來說，我們找對象是找一個可以讓自己成長的對象。鄧惠文醫師也在講座中，透過自身經驗與實際案例，用淺顯易懂地，以說故事的方式，分享許多解決家庭衝突的智慧，現場住戶們聽得津津有味。

參與講座的坤悅住戶表示，已經參加過多次坤悅舉辦的講座活動，議題包含有金融理財及生活與家庭關係等，每次講座都學到很多，收穫滿滿，很開心，尤其是自己本身就是鄧醫師的忠實聽眾粉絲，可以在現場與鄧惠文醫師面對面交流並且提問，真的是非常珍貴的經驗，期待未來坤悅名人講座可以有更多元的議題。

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