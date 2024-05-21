住台南國三未成年少女遭熟人林男夥同女友以參加陣頭打工為由，誘拐拘禁20多天、被性侵，警方在嘉義縣一處民宅查緝遺失手機時，機警發現該少女躲藏在廁所，經查是通報協尋人口，檢方向嘉義地院聲押林男及其女友2嫌獲准。

1名少女日前因遺失新買的蘋果手機而報警，嘉義縣民雄分局15日到大林鎮一處民宅追查這起手機失竊案，該民宅是林男與勞姓女友租屋處，另有1名男子在屋內，勞女從廁所出來，聲稱廁所沒有人了，但警方察覺廁所有怪怪聲響，再進去查看赫然發現1名少女，經查少女是通報協尋的失蹤人口。

檢警初步了解，少女是住台南的國三學生，自承與25歲林男曾交往，林男自稱從事歌仔戲舞台棚架搭設，4月19日利用他人的IG帳號，邀約少年參加陣頭打工，少女當天坐車至嘉義火車站，被勞女等4人開車載走，帶到竹崎鄉一處民宅拘禁。

林男怕被發現，轉換地方拘禁少女，曾帶少女換到大林鎮另一處地方拘禁，林男等人控制少女行動、不准她對外聯絡，林男還脅迫少女發生關係，若不從痛打她，勞女竟協助防止少女逃走。

檢警初步了解，少女失蹤後父母心急如焚，林男還假冒他人身分聯繫通知少女的父母，聲稱「少女目前在台北打工，暫時不想回家」，還留假地址誤導少女父母到台北找人。

檢警17日拘提林男及勞女到案，2人矢口否認犯行，林男供稱，沒有毆打及拘禁少女，是少女自願與他發生關係；檢方18日複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地方法院表示，林男、勞女涉嫌對少女私行拘禁、強制性交等罪嫌重大，且2人供述不一，犯罪期間更換多處地點意圖規避查緝，還有勞女有回收傳送訊息對話紀錄，足以認為2人有串證、湮滅證據、逃亡之虞，裁定2人羈押禁見。