新竹縣新增一所實驗學校，布朗實驗學校（L.T. Brown Experimental School）通過縣府立案申請，21日對外宣布正式招生，提供七至十二年級的六年一貫國際實驗課程，學生可在G12＋2課程獲得台灣及美國高中畢業證書，高中階段可先修美國大一大二學分，取得副學士學位銜接美國頂尖大學。

教育局長楊郡慈指出，布朗實驗教育機構1年多前提出立案申請，經過多次審查後，5月17日同意立案，核定招收人數為國中60人和高中60人，要求校方未來教學須能協助學生在國內外就學，也期望能達到設定的教學目標。

布朗實驗教育機構共同創辦人李吳釩、校長林人仲及執行長游馥華表示，設校初期租用敏實科大校舍建築，學校正式立案成立後招生8月開學，將提供國小畢業學生一個不同、更優的升學選擇管道，對協助解決竹縣高中容納量不足問題貢獻一點力量。

林人仲說，布朗實驗學校與一般學校不同的是，重視學生的主體性，根據學生的個別需求和發展情況，量身訂製課程，以確保學生在學術上取得成功的同時，也能在學習過程中培養自主性的成長。

「布朗更重視學生在全球化社會中所需的技能和素養！」林人仲說，學校提供一個開放、富有啟發性的學習環境，鼓勵學生勇於嘗試、勇敢創新，並會以民主教育為核心，培養學生的公民素養和社會責任感，透過課內外活動增進學生的領導能力和表達能力。

「進來英語不一定要很好，但畢業英語一定很好！」李吳釩說，新型態的教育實驗學校，雙語教育很重要，布朗提供七至十二年級的六年一貫國際實驗課程，與外僑學校不同的是，本國籍學生能就讀。

李吳釩指出，學生可獲取台灣及美國高中畢業證書，高中階段更可先修美國大一大二學分取得副學位學位，不需要參加大量制式考試，就能銜接美國頂尖大學。