立法院國會改革法案17日首度表決，釀朝野大戰，今（21）日院會將繼續處理相關議案，民進黨團持續抗議、杯葛議事進行，還在議場內擺滿「民主已死」的白布條。國民黨立委柯志恩表示，這個場面「不太吉利」，但看到就想笑的原因，是過去國民黨被民進黨輾壓後，也是這樣掛滿白布條，但現在民進黨才是執政黨。

民進黨今在院會開始之前，總召柯建銘帶領黨籍立委，頭綁「民主已死」布條召開記者會，隨後進入議場後，還在議場內到處掛上「民主已死」、「反黑箱、反擴權」、「民主已死 國會輓歌」的白布條，場面十分哀戚肅穆。

國民黨立委柯志恩中午休息時在藍營直播中吐槽，能不能用一點七彩的顏色，今天有五個外國訪團到立法院，讓人覺得昨天還是七彩的，今天全都變成黑白，而且現在的執政黨是民進黨，卻在立法院門口掛上兩大塊黑白的布條，「這是在幹嘛？」柯志恩也欲言又止的說，「只差沒有…就讓人感覺有點…我覺得這是不太吉利的」。

柯志恩也笑說，這個場面會讓她想笑的原因，是因為2016年第九屆立法院，她還在擔任立委的時候，當時罵民進黨鴨霸、甚麼規則都民進黨說了算、橫掃過去的時候，國民黨立委也是在頭上綁「民主已死的白布條」，在議場放大張的「民主已死」布條，今天又看到相同畫面，很令人沉思。

柯志恩也說，當時民進黨立委六十幾席輾壓國民黨，且執政黨也是民進黨，但現在是誰執政？民進黨耶，結果綠營把自己搞成這樣的，席次少又沒有當時國民黨當在野黨的風骨。當時民進黨也是好幾次要求表決停止討論、逕付二讀，都是照民進黨團說的規則，當時也沒問過國民黨的意見，現在換藍營做一樣的事情卻被綠營攻擊。

柯志恩也無奈說，國民黨很清楚表決法案的內容，有一些條文民進黨版比藍營更加嚴苛，也願意支持民進黨團版本。但又會被民進黨就說是「黑箱」、「偷條文」。