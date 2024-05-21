台鋼燦星旅遊（2719）包機直航泰國普吉島復飛，首發團21日出發，台鋼燦星總經理殳蓁蓁表示，即日起至2025年5月20日止，直飛普吉島每周二、四、六出發，首發團有將近九成旅客，一同出發前往普吉島旅程，為期1年的普吉島旅遊揭開序幕。

台鋼燦星因為採取包機直航的策略，今年前4月累計營收7.10億元，年增329.5％，去年全年每股稅後純益1.53元，正式擺脫連續虧損8年的噩夢，今年第一季也繳出每股稅後稅益0.41元的成績。

台鋼燦星21日表示，泰國普吉島擁有豐富的觀光資源，包括優美的自然風景、豐富的水上活動和多樣的跳島行程，是一個適合放鬆身心、朋友、蜜月和家庭度假的旅遊天堂。

此次復飛包機直航，行程亮點除了普吉島熱門景點，如2022年8月開幕的安達曼達水上樂園，該樂園擁有五個獨具特色的泰國主題區、17個遊樂設施和32個滑梯；而夢幻嘉年華樂園更結合了泰國文化、魔術和特技表演，並設有多種主題設施和精彩夜間遊行表演、以及世界最多LED燈數的燈光音響秀。即鋼燦星旅遊還特別安排入住星級飯店悅榕集團高CP值行程選擇。

台鋼燦星說，普吉島除了擁有絕美的海灘和水上活動外，還有豐富多樣的美食和夜生活文化，讓旅客能夠品嚐地道美食，感受濃郁的泰國風情。此外，特別規劃全新景點，如2023年新開幕的「Beyond Skywalk Nangshi」，全長180公尺、高80公尺，是泰國最長的絕景天空步道。Yona Beach Club海上漂浮俱樂部，則是真正獨一無二的浮動海灘俱樂部，擁有360度無敵海景以及提供一流的DJ、22公尺長的無邊際泳池和各種設施與服務，讓旅客盡情享受優質服務和愉快旅行。