由王偉忠監製並主演的舞台劇《謝謝大家收看》將於明年3月8日、9日婦女節於高雄衛武營追加巡迴3場演出，今（21）日中午12點開始出售限定高雄場的「超早鳥優惠票」，許多觀眾對劇中出現近40年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢，還會跳舞、對話與合唱，成為劇中詢問度最高的演員。

《謝謝大家收看》以王偉忠這輩4年級生的人生為背景，其中王偉忠早年在兒童節目《嘎嘎嗚啦啦》操作的偶孫小毛也粉墨登場演出。當年他是個調皮的小孩，現在還是猛對王偉忠吐槽，而且孫小毛以及老後變成臉書網紅的孫老毛，這兩隻偶在戲裡戲外都很有人氣，不只觀眾頻頻追問他們的演出秘密，同戲演員郭子乾也喜歡在後台跟他們打架。

王偉忠（左起）、孫小毛、操偶師邱米溱同台演出，勾起不少人心中回憶。（金星文創提供）

操偶藝術家邱米溱的操偶技法生動、細緻，只要孫小毛在台上，這個頑皮角色就不停地回應身邊的演員們、對各種劇情做出微表情似的情緒反應，透過肢體傳達出了開心、生氣、調皮甚至八卦等情緒，讓觀眾直呼「神技」。

結束5月上旬台北巡演，《謝謝大家收看》除了票房全部完售，還收到觀眾好評如潮，有觀眾說「看到孫小毛出場就鼻酸了，更年期的我帶著先生及青春期的女兒一同看戲，不虛此行。」、「非常驚喜，非常感動，包含一個台灣時代的文化、精神、和溫暖！」連節目主持人黃暐瀚都被劇情感動而淚流不止，因為沒帶手帕，只能拿較粗的擦手紙擦眼睛，看完戲，他笑說感覺眼皮都被擦破了，對劇中的母子、父子親情感動至深。

《謝謝大家收看》12月27日至29日於台中國家歌劇院大劇院演出、明年3月8、9日於高雄衛武營歌劇院演出，高雄票券於5月21日中午12：00啟售，27日前加入金星文創官方Line，還可取得優惠碼，享受「限定高雄場超早鳥優惠」，詳情可上udn售票網。