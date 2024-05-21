為鼓勵全民創作、提升地方文藝氣息，推廣並傳承新竹縣籍文學巨擘吳濁流先生對文學的熱愛，新竹縣政府文化局與財團法人吳濁流文學獎基金會、財團法人新竹縣文化基金會攜手舉辦吳濁流文學獎，今年總獎金高達150萬元，收件時間自即日起至7月25日截止。

吳濁流文學獎徵選類別有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說及客語詩5大類，各類別取首獎1名、評審獎1名及優選2名，致贈獎金、獎牌與得獎作品集10冊，歡迎海外不分國籍、有志於文學創作的各路好手熱情參與。

縣長楊文科表示，吳濁流的一生經歷作家、教師、記者、公會職員及出版人等多種身分轉換，但追逐文學的夢想始終不輟，以創作反映社會環境，他所設立的吳濁流文學獎，培育了許多台灣文壇的重要作家。

今年吳濁流文學獎首度開放海外及非本國籍民眾投稿，邀請世界各地的華文寫作者同場競技、以文會友，透過文學獎的徵件，發掘更多文壇的後起之秀。今年短篇小說類的體例，由4000至6000字調整為8000至1萬2000字，期盼投稿者的創作內容更豐富充實。

各類別取首獎1名、評審獎1名及優選2名，致贈獎金、獎牌與得獎作品集10冊，今年特別將總獎金提高至150萬元，希望吸引更多創作者加入。有關「2024年吳濁流文學獎」之徵文簡章規定及送件表，請至新竹縣文化局官網「藝文活動─活動」查詢及下載。

吳濁流先生後年即將逝世滿50周年，同時也是其名著《亞細亞的孤兒》出版80周年，新竹縣府與吳濁流文學獎基金會將啟動吳濁流全集出版計畫，預計以3年時間、總經費1800萬元，全面收羅吳濁流先生作品，重新校譯、出版，向文學大師致敬。