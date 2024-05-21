有「迷你版亞馬遜森林」美譽的台南市安南區四草綠色隧道，因目前興建中的Villa式景觀度假飯店，被批破壞景觀，還導致覓食的鳥類、魚類大幅減少，嚴重衝擊生態環境，市議員蔡麗青21日要求市府搶救生態，設法降低開發破壞。（蔡麗青提供／洪榮志台南傳真）

有「迷你版亞馬遜森林」美譽的台南市安南區四草綠色隧道，因河道兩側遍布樹齡逾50年的原生紅樹林，自然形成一彎如隧道般的景象，不僅是台灣唯一的水上綠色河道，更是市府力推的觀光景點。但因目前興建中的Villa式景觀度假飯店，不僅被批破壞景觀，還導致覓食的鳥類、魚類大幅減少，嚴重衝擊生態環境，市議員蔡麗青21日要求市府搶救生態，設法降低開發破壞。市府回應說，將審慎檢視相關應辦事項均確實完成後，才會核發旅館登記證。

蔡麗青表示，四草綠色隧道位於台江國家風景區內，是國際級的溼地，飯店位置就蓋在這個範圍內，飯店旁邊就立著國家級溼地的招牌，非常諷刺，不知當初環評是如何通過的？除了中央，台南市政府也要負起相當的責任。

蔡麗青認為，如今一進四草綠色隧道，映入眼簾的不再是綠意盎然及豐富生態，而是竪立在其中的飯店，整條綠色隧道的竹筏路線，都可見飯店屹立一旁，讓綠色隧道的竹筏，宛如觀光飯店的遊園船，完全走調。

蔡麗青還說，依照這種破壞速度來看，原本這條充滿自然生態的綠色隧道將不復見，這不只是台南重要的觀光資源自然生態，也是四草地區重要的觀光收入來源；飯店的興建尚未引進觀光人潮，就已經先破壞原本的觀光資源，未蒙其利、先受其害，需要有人出來負責，並停止興建設施繼續破壞生態環境。

蔡麗青強調，如今整個景觀既已被破壞無法挽回，但是生態還是可以搶救，請相關單位立即研擬保護措施，不要讓四草綠色隧道消失，留下這條珍貴的生態資產給下一代，不要為了一棟飯店犧牲掉最重要的環境生態。

市府觀旅局指出，四草隧道為台南市寶貴生態、觀光資源，市府的立場是以生態永續發展為優先，也期望能兼顧地方發展。針對四草綠色隧道附近興建旅館，均應完成開發計畫、環評、出流計畫及開發單位承諾事項等，才能向該局提出旅館設立登記申請；該局也將依法處理，審慎檢視相關應辦事項均確實完成後，才會核發旅館登記證。

觀旅局還說，除了把關旅館登記外，該局也將邀集開發單位、台江國家公園、四草大眾廟，以及市府環保、都發、農業等相關單位現勘，由業者針對環評、都市設計等相關問題詳細說明，避免影響四草綠色隧道國家級溼地的生態永續發展。

市府都發局表示，此案於2022年11月發布實施「變更臺南市安南區『遊2（附）』遊樂區細部計畫（配合鹽田段528-2地號遊樂區開發計畫）書」，並於2023年1月核定都市設計審議，開發內容除依規定留設公共設施用地外，也要求於基地內建築物退縮、降低高度加強植栽遮蔽等方式，降低影響四草綠色隧道的天際線。

開發單位逸水立旅營造負責人李侑蒼則強調，目前施工階段都依當初環評內容，包含水質、土壤、生態及噪音等進行各類數據監測，避免開發衝擊及影響生態環境。