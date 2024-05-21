藍白聯手推動國會改革案，引爆立院大亂鬥。民進黨議員江肇國（左一）等多位議員21日詢問台中市長盧秀燕是否支持該法案？盧秀燕說，她同意比照美國國會制度對於個人不法或違法失職有調查權，且該案符合立院程序和議事規則。（潘虹恩攝）

藍白聯手推動國會改革案，引爆立院大亂鬥。民進黨議員江肇國等多位議員21日詢問台中市長盧秀燕是否支持該法案？對於立院程序黑箱、暴力怎麼看？盧秀燕說，她同意比照美國制度對於個人不法或違法失職有調查權，且該案符合立院程序和議事規則，但同意應冷靜、理性討論。

立法院17日表決國會改革相關法案，包括新增立院調查權、聽證權相關規定、增訂《刑法》藐視國會罪、總統國情報告常態化、強化人事同意權以及立法院正副院長記名投票制等內容，引爆藍綠立委衝突。包括民進黨立委鍾佳濱「熊抱」國民黨女立委陳菁徽、民進黨立委沈伯洋穿越人牆不慎摔落等事件，共造成藍綠立委6人掛彩送醫。

台中市議會21日進行市政總質詢，江肇國詢問盧秀燕是否支持該法案？盧秀燕先是表示，她支持國會改革，和黨團無關，若是民進黨提出，她也會支持，但現在只有他們提出改革版本；她並說，此法案是與美國國會發展的法制一致，是在保護全民國民對於極少數人如果違法失職或犯法有調查權。

江肇國表示，美國是三權分立國家，我國卻是五權分立，立院擁有的憲政賦予的權力不一樣。第二，美國可以傳人包括民間人士到國會，是採取聽證方式，然現在立院版本是所有的議事質詢中，所有公務員、官員都有可能背上藐視國會罪，還要被處以相關罰鍰且按次處罰，這樣的擴權法案市長支持嗎？他並質疑立院程序黑箱、暴力。

盧秀燕則表示，美國國會制度是對於個人不法或違法失職有調查權，不應該保護少數違法失職的人，而妨害大多數國民；她並表示，這次提案所有版本都在網路公開，審理過程也公開，有符合立院程序和議事規則，並反問要不要國會改革？要不要保護多數人民呢？還是要繼續讓立院的聽證權和調查權不完整嗎？基本上，她支持立院應有聽證權和調查權。不過她也贊成立院應理性、冷靜討論。

另針對，民進黨議員蔡耀頡、施志昌等人詢問花東2兆特別預算態度？盧秀燕則說，立院有年度預算加特別預算有4兆，10年有40兆，其中2兆撥給花東，還有很多可以分給其他縣市，花東和他縣市預算不衝突。