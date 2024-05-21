震驚社會的鄭捷案今（21）日滿十周年，台中市捷運站又傳憾事，一名資深法官就語重心長的說，從她第一天當法官就發現精神病患犯案後，司法能處理的非常有限，認為《精神衛生法》修正後可以如實執行是好事，但「問題是在後續的整個資源是否足夠」。

20歲洪姓男子是高雄市列管人口，有精神病史就醫紀錄，今天在台中市捷運上不明原因持刀攻擊乘客，造成2人受傷。台中市警察局長李文章表示，洪男疑患有思覺失調症，與兩名傷者並不認識，是否為隨機傷人事件仍在偵查中。

一名從業卅餘年的資深法官就說，從她第一天當法官就發現精神病患犯案的問題，表示是類案件司法能做的非常有限，「這類刑事案件很困擾，司法端不願意把精神病人收押，但加害人無法控制、家人也無法控制，醫療機構也不一定願意、有能力收，為什麼送看守所，就是因為怕他出去傷害別人，但他進入看守所是有問題的，法院夾在中間非常為難」。

資深法官點出，重點是在前端與後續的資源是否足夠，第一線人員充足？未來新法實施後被告開庭現場的安全？以及醫療機構精神病房是否足夠？這些都是需要考量的點，「判決確定以後，監所收不收人也是問題」，更點出她就曾在花蓮服務時，遇過患有精神疾病的被告因販毒被判了重刑，卻因監所不願收容，一直在外持續犯罪，表示這些都是非常難解決的問題。