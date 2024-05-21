【立院表決戰】韓國瑜釋1前提「願用表決器」遭柯建銘打槍 洪孟楷怒轟：邏輯錯亂 @ChinaTimes

立法院國會改革法案17日首度表決，釀朝野大戰，今（21）日院會將繼續處理相關議案，民進黨團持續抗議舉手表決、杯葛議事進行。國民黨團書記長洪孟楷透露，上午立法院長韓國瑜召集朝野黨鞭溝通時，有提議三黨團簽名同意，大家各自約束委員坐回座位，就可以使用表決器記名表決，但民進黨團堅不接受，在議場又一再要求記名表決，邏輯非常錯亂。

國民黨團書記長洪孟楷稍早在臉書發文，「反腐敗、查弊案！就是國會改革的真諦，要監督正義！也看到韓院長細膩的主持風格」，指出民進黨一直講要休息協商，但是韓院長召集大家到後面溝通時，民進黨完全沒有提出任何的方案，只想要拖延時間。根本沒有誠意想要協商。

洪孟楷透露，在剛剛的溝通，國民黨團與民眾黨團強烈表達，只要三黨團簽名同意，大家各自約束委員坐回座位（民進黨不要上來干擾院長、國民黨也退回不需保護院長）可以回歸到座位用表決器表決，但民進黨團堅不接受，也因此只能持續使用舉手表決，但卻又一而再要求記名表決，真的邏輯非常錯亂。

洪孟楷也稱讚說，韓院長真的非常耐心，好幾次提出詢問有無異議的時候，民進黨也許是忙著抗議，所以忘了舉手表達異議；韓院長還一直詢問有無異議？有無異議？就是等待民進黨團要發表意見。注意尊重三黨團的意見，這是就近觀察到的韓院長的細膩風格。

柯志恩中午休息時也在藍營直播中透露，由於今天有外國訪團到立法院，立法院長韓國瑜花了40分鐘跟朝野黨鞭溝通時，也希望立委能回到位置上用表決器投票，但民進黨團總召就說「不能保證」，國民黨總召傅崐萁也說跟柯建銘沒有互信。

柯志恩嘆說，院長有點失望，但最後還是回到用舉手表決，因為怕使用表決器表決，國民黨立委很君子回到座位投票，民進黨立委卻突然衝上主席台箝制主席，這樣根本不可能表決。

柯志恩也笑說，現在民進黨還是在浪費時間，不斷要求清點人數、再次表決，但這也是國民黨過去經常使用的戲碼，當在野黨都是這樣，那大家就好好玩這些規則。