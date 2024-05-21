新任法務部長鄭銘謙上任後，包括「天下第一檢」台北地檢署檢察長出缺、以及高雄高分檢署檢察長任期將屆滿，將牽動一波全國檢察長調動，法務部21日表示，將基於公正公開原則，提早規劃檢察長人事案，因應北檢、高雄高分檢2名檢察長出缺，將請新任檢審會提名2倍即4位檢察長入圍名單，預計6月21日法務部長公布檢察長調動名單。

法務部表示，有鑑於高雄高分檢署檢察長職期即將屆滿，及台北地檢署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。有關新任檢察長之遴選作業。

法務部指出，法務部長鄭銘謙指示，本諸公正公開原則，提早規劃人事期程以廣納各界意見周全考量，讓全體檢察官均能就符合遴任資格者之品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等，審慎考量，並循法定程序經由法務部檢察官人事審議委員會檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍之建議人選，以供部長遴選適任檢察長。

法務部表示，預估此次擬任檢察長之職缺數為2名，因此今天提供檢審委員後續提出2倍之4名建議人選。預定6月14日召開檢審會，由檢審會提出2倍建議人選（入圍名單）。

6月21日再召開檢審會，公布經部長遴選或派任之新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。至於這波檢察長調動，連帶涉及法務部單位主管之派任，因這部分屬行政院派免權責，將函報行政院核定。

這波檢察長大調動，預定於7月9日前統一到任新職並辦理交接作業。