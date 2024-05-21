立法院院會今續審攸關國會改革的《立法院職權行使法》，但部分條文藍綠白竟有高度共識，國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，民進黨就是為杯葛而杯葛，說要表決，結果都投下贊成票，如果民進黨都支持這樣的版本，在高喊黑箱什麼？國民黨團總召傅崐萁指出，執政黨有這麼多的資源，眷養這麼多人來抗爭，但到底抗爭什麼條文？當家還鬧事。

傅崐萁指出，經過8年漫長的等待，聽證調查權終於要入法，立法院終於三黨有共識，民進黨所提出的修正版本也得到藍白支持，終於三黨對於國會改革陽光法案逐步一致，雖然民進黨對於自己提出的版本提出杯葛異議，但是表決後民進黨又舉手支持，最重要可以看出來民進黨根本不願意讓陽光進入國會。

傅崐萁表示，國會改革相關法案，民進黨用延宕杯葛方式，不讓法案三讀通過，自己主張的國會改革，突然想到趕快提出版本，結果跟在野黨一致，還要動員人到立法院來抗爭。

傅崐萁批評，當家還鬧事，昨天賴清德總統才就職，國會拉白布條，每個人綁白布條，是要辦喪事還是喜事？民進黨到底演哪齣？民間團體不管是什麼目的都尊重，立法院議事絕對不能延宕，讓人民聲音可以在國會表達，讓國會改革順利成功。

對此，民進黨立委林楚茵表示，這就是所謂的概念置換，一開始他們就沒有打算使用民進黨版本，所以將民進黨版本排除在委員會外，現在為什麼要用我們版本？因為樂透抽中你就過關了，請問立法是這樣的嗎？

林楚茵批評，是國民黨開心就給你過關，不開心就黨在門外，只有威權國家才用施予的角度，為什麼開始同意民進黨版本？難道是藍白的版本很爛嗎？還是突然半夜作夢認為民進黨比較好，讓我們過關？在立法院就是論理，大家應該就理論法，這是理性嗎？這是一種專制獨裁的霸凌和施捨。