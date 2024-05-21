圖/ TikTok提供

TikTok 的全球社群每天在平台上啟發創意並獲取新知，TikTok 為了讓用戶都能自在地享受娛樂，一直以來都謹守承諾、致力提供安全的創作環境。今日也盤點了過去兩個月推出的安全政策更新，分享最新推出的「自動標記 AI 生成內容標籤」、「帳號檢查」功能與多項《社群自律公約》更新，預期讓創作者更加負責任地創作與管理帳號，也讓使用者徜徉在 TikTok 之餘，能有更安全的網路使用環境與保障。

【領先業界！成為首個採用 C2PA 內容憑證的影音平台，助使用者辨識 AI 生成內容】

TikTok 宣佈與內容出處暨真實性聯盟（C2PA）合作，推出「自動標記 AI 生成內容標籤」，將已超過 3,700 萬使用者使用的 TikTok「AI 生成內容標籤」，擴展到其他平台生成的 AI 內容。此技術透過內容憑證技術，將資料位元附加到創作內容之中，即能立即辨識和標記 AI 生成內容。此外，為了提升內容憑證在產業的採用度，TikTok 也加入了 Adobe 推動的內容真實性計劃（CAI），成為首個將內容憑證付諸實踐的影音分享平台。如此一來，凡是在 TikTok 上被自動標記的 AI 生成內容，將適用於其他採用內容憑證的平台，該平台也會自動為 TikTok 內容添加標籤。

【為創作者提供更實用的帳號檢查功能，讓創作者快速了解違規狀態】

除 AI 相關更新外，TikTok 也在本次更新推出「帳號檢查」的功能，讓創作者快速審核自己的帳號與過去 30 篇貼文，了解自己是否在 TikTok 上擁有良好的使用紀錄。在帳號檢查的頁面中，創作者將能清楚看見自己是否因為違規而無法使用評論、私訊等功能，也能看到他們是否曾因違規而遭到 TikTok 移除內容，或是被限制推薦進入所有使用者的推薦頁面。

【透明化《社群自律公約》，讓創作者申訴更有依據】

TikTok 也為《社群自律公約》帶來更多更新，不僅為如仇恨言論與健康虛假訊息等條目提供更明確的定義，也更詳細地介紹如何管理 TikTok 搜尋、LIVE 直播、為您推薦動態等不同功能。TikTok 也更新了適用於「為您推薦動態」影片的標準，盼為不同年齡層的使用者創造更安全的環境。若創作者多次違反此項標準，該帳號的影片將暫時不會被系統推薦至推薦頁面，也將提升在 TikTok 搜尋中直接找到該帳號與影片的門檻。

TikTok 將致力於為創作者與廣大社群提供幫助，在 AI 不斷演進的時代，讓創作者能更輕易了解相關規則，進而為 TikTok 全球逾十億名使用者提供更安全的體驗。