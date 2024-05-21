國軍又傳出自傷案件，陸軍南測中心一名36歲陳姓士官21日早上因集合點名未到，經同袍發現倒臥在兵舍側方馬路，立即通報單位醫護人員實施心肺復甦術，並同步由營區救護車送醫，但經搶救後仍不幸宣告不治。

教準部指出，已於第一時間封鎖現場並聯繫家屬，並責派高階幹部前往協處；目前憲兵隊已入營偵處，報請地方檢察署指揮偵辦，單位亦成立專案小組配合調查，並全力協助家屬處理後續事宜。

據悉，陳姓士官在南測中心從2007年服務至今，雖然2016年曾被列為關懷對象，但經家人及部隊的協助下，早已恢復正常，沒想到突然傳出憾事，讓家屬和同袍錯愕；經部隊初步了解，與女友感情穩定，在外並無債務問題，身體健康也無異常。

今天早上6點半左右，陳姓士官有到餐廳交辦下屬一些事務，孰料早點名時，卻未發現陳員蹤跡，部隊立即派員尋找，發現他倒臥在兵舍側方馬路，緊急送至嘉義榮民醫院急救，但仍因傷重不治，從現場研判疑似從高處墜落，事發原因仍待調查釐清。

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