台中捷運今（21）日早上爆發驚悚砍人事件，高雄市長陳其邁獲悉後，立即指示高市警察局提高見警率，即刻增派警力加強高市捷運及輕軌車廂內安全維護，針對可疑人、事、物加強留意，防止模仿效應，保護市民搭乘大眾交通運輸工具的安全。

陳其邁今在臉書PO文表示，針對本日台中市捷運車廂內案件，他立即指示警察局即刻增派警力加強高市捷運及輕軌車廂內安全維護。

陳其邁說明，除立即調度警力加強捷運、輕軌站體巡邏，並增加巡邏密度，以2小時1班，巡邏頻率加倍，並採雙警巡邏方式，分別由第1節及第3節車廂進入車廂內，採走動方式交叉巡邏，以增加見警率，讓搭乘民眾安心。

陳其邁指出，捷運系統保全人員於月台列車停靠時，查看每節車廂內之狀況，遇狀況即時通報；而高捷公司每季均有辦理事故狀況演練，以維持良好之應變能力，確保旅客乘車安全。

陳其邁並提到，針對捷運及輕軌沿線站體內、外，已責成各警察分局增加巡邏警力，提升見警率及通報機制，並請高捷公司在捷運或輕軌站體內外監視器加強監控，針對可疑人、事、物加強留意，捷運系統及車廂內治安之外，也防止模仿效應，做好相關加強安全措施，保護市民搭乘大眾交通運輸工具之安全。