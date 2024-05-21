嘴巴臭小心健康亮紅燈。一名男子嫌妻子嘴巴臭，帶她就醫，醫師隔著N95口罩，仍聞到濃郁的酸臭味，經檢查發現，這名人妻的食道處有塊小紅肉，採檢證實是食道癌，癌細胞潰爛混合逆流胃酸氣味，嘴巴才會這麼臭，而這名人妻事後也稱自己愛喝熱湯，醫生研判這是其罹癌主因之一。

耳鼻喉科醫師吳昭寬上「醫師好辣」節目指出，如果已經做足了口腔保健，嘴巴還是發出臭味，要留心可能是健康出現警訊，有天門診來了對夫妻，丈夫說「醫生，我老婆的嘴巴臭死了，有沒有什麼手術可以處理？趕快幫她治療。」

這名年約50歲的人妻則是一臉委屈，稱自己嚴重便秘，1、2個禮拜才會大一次，所以買了網路上號能解便秘的黑藥丸來吃，「都是黑藥丸太臭。」但她的老公隨即回嗆，「妳那個不是只有黑藥丸的味道，還混著酸水，好臭…。」

「一股酸臭味撲鼻而來，連N95口罩都擋不住。」吳昭寬隨即要求這名人妻張嘴檢查，他指，真的是非常酸臭，口罩都擋不住，他要求這名人妻試著做吞嚥動作，在其聲帶後面，也就是食道開口，發現一塊小紅肉，在上上下下飄動。

吳昭寬說，她告訴這名人妻，「大姐你這不太妙，我幫你安排一個切片」，一切之後證實是食道癌；為何嘴巴會這麼臭？一部分是癌細胞有些爛爛的，另方面是這名人妻也有著胃食道逆流，癌細胞+胃酸，造就了這股難聞的口臭。

吳昭寬說，這名人妻其實不菸不酒不吃檳榔，事後詢問她的生活史，發現她很愛喝熱湯，很多民眾不知道世界衛生組織把高於攝氏65度熱湯，定義為2A級致癌物，長期喝熱湯，也會誘發食道癌，加上這名人妻又有著胃食道逆流，兩個加乘，研判就因此得了食道癌。