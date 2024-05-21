桃園市政府推動大溪埔頂營區區段徵收工程案，原駐紮的國軍搬遷至八德育勤營區後，市府將以區段徵收方式活化該處土地，今天舉辦開工動土典禮。（呂筱蟬攝）

桃園市政府推動大溪埔頂營區區段徵收工程案，原駐紮的國軍搬遷至八德育勤營區後，市府將以區段徵收方式活化該處土地，21日舉辦開工動土典禮，未來將規畫公共設施與道路系統，改善長期被營區阻隔的交通功能，期盼舒緩區域交通瓶頸，以促進都市土地活化及產業發展。

市長張善政指出，謝謝國防部的配合，把大溪埔頂營區轉移給市政府，區段徵收工程為期3年，會將大溪埔頂開發有客運轉運站，還會有社會住宅、4座公園等，未來捷運延伸大溪也會經過埔頂地區，區段徵收開工是大溪發展非常重要里程碑，可遇預見將來會有許多發展，會有好的交通轉運機能與住宅環境，希望工程如期如質完工。

工務局表示，「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」總面積約13.64公頃，位於大溪埔頂都市計畫範圍內，為採取一次性整體開發，將旁邊綠3用地一併納入徵收計畫，範圍東臨員林路一段、南臨仁和路一段、西臨仁和路一段16巷及北臨慈光街，規畫住宅區、公園、交通、道路及溝渠等，總經費約7億9605萬元，預計2027年上半年竣工。

市議員李柏坊說，大溪埔頂營區是埔頂重畫區精華地點，土地非常方正完整，交通位置點也好，未來建構轉運站又有捷運行經，加上建設社會住宅，勢必可以帶動區域發展，也可以解決大溪交通問題，希望工程盡速完工。

市議員陳治文則說，積極爭取大溪埔頂營區未來除有社會住宅外，也要有完善的醫療建設像是區域醫院，地方期盼工程順利的話，可以帶動大溪埔頂有不同面貌發展。另外針對埔頂轉運站建置雖然樂觀其成，因為該處位於員林路、仁和路區段，是通往台66與國道3號必經道路，上下班車流大，未來是否造成更大的道路衝擊，周邊道路配套希望相關局處可以謹慎規畫。