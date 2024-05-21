賴清德總統與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世21日雙邊會晤(總統府提供)

總統賴清德今天會晤史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，共同見證簽署「台史聯合聲明」等三文件。賴清德承諾，未來，新政府將在既有的基礎上，與史瓦帝尼一起推動各項合作計畫。恩史瓦帝重申對臺史邦誼的支持，並表示，兩國關係穩固來自尊重及有效合作，「臺灣在非洲大陸有一個真正的朋友，且值得信賴」，史瓦帝尼會持續支持臺灣。

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世訪團今天由外交部長林佳龍、我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇、史瓦帝尼王國駐臺大使蒙西比陪同，赴總統府拜會賴清德，總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮也在座。

對於恩史瓦帝三世第19度率團訪臺，參加正副總統的就職典禮。賴清德認為，不僅象徵臺灣和史瓦帝尼王國持續深化邦誼，也為兩國未來合作奠定更堅實基礎。

史瓦帝尼奉行「沒有敵人、舉世皆友」外交政策，他說，臺灣做為國際社會負責任的一員，也和史瓦帝尼一樣致力維護區域的和平穩定，積極參與國際組織和活動，希望為世界做出更多貢獻。對於史瓦帝尼長期支持臺灣的國際參與，在各種場域為臺灣發聲，他要代表臺灣人民，表達最誠摯的感謝。

賴清德肯定恩史瓦帝三世對史瓦帝尼的發展有非常宏大的願景。過去幾年來，臺灣和史瓦帝尼在農業、教育、職訓以及資通訊等領域廣泛合作，成果有目共睹。未來，新政府將在既有的基礎上，與史瓦帝尼一起推動各項合作計畫，持續促進兩國共榮發展。

臺史兩國建交已經超過半個世紀，這次國王親自出席520就職典禮，他相信未來臺灣和史瓦帝尼也將分享彼此的榮耀和喜悅。也期待與訪團貴賓一起努力打拚，深化兩國交流合作。

恩史瓦帝重申對臺史邦誼的支持，兩國關係穩固來自彼此的友誼、互相尊重及有效的合作。兩國過去在許多領域都加深合作關係，包括農村電氣化、公衛、農業技術、婦女創業小額信貸、戰略儲油槽等計畫，他期盼未來能在此成功的基礎上繼續拓展，並造福兩國人民。

他表示，史瓦帝尼將致力持續與臺灣密切合作，深化兩國邦誼，相信團結一致，就能為雙邊人民帶來更大福祉，共創繁榮。他感謝賴總統堅定的領導力，以及對兩國邦誼的支持，並期盼賴總統未來能到訪史瓦帝尼王國，讓史瓦帝尼人民能回報臺灣的溫暖歡迎。

他也請賴總統放心，「臺灣在非洲大陸有一個真正的朋友，且值得信賴」，史瓦帝尼會持續支持臺灣，願兩國邦誼持續茁壯成長。

會談結束後舉行簽署儀式。賴總統與恩史瓦帝三世見證我國外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長戴柏莉簽署「台史聯合聲明」；我國經濟部長郭智輝與史國商工暨貿易部長庫馬羅簽署「有關建立數位商務計畫瞭解備忘錄」；以及我國央行總裁楊金龍與史國央行總裁蒙尼斯簽署「台史中央銀行合作備忘錄」。