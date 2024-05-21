高雄市20歲洪姓男子，目前就讀護專，原本在醫院實習，近來卻暫停實習，昨天（20）搭車北上台中入住西屯區汽車旅館，上午11點多攜帶3把刀搭乘中捷，竟在車廂內持刀傷害2名男乘客，洪男選在鄭捷案10周年犯案，網友不滿洪男行徑，紛紛到其臉書留言撻伐。

洪姓男子在今天上午11點多，攜帶1把菜刀及2把尖刀，從中捷水安宮站進入第2車廂，不明原因掏出刀械大喊「幹什麼」，車廂乘客見狀紛紛閃避，最後在多名乘客合力奪刀，順利將洪男制服，造成2名乘客受傷送醫，洪男因手部多處割傷，由警方戒護送醫。

據了解，洪男目前就讀護專，2022年5月參加護理師加冠儀式，他在臉書發文指出「今天對每一個護生來說都是人生重要的時刻，代表著大家要正試走入護理的圈子了，這個圈子可能不是我們現在想像中的美好，也不是說做就做得來的，但是希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過」，對比其在中捷持刀傷害乘客，顯得格外諷刺。

網友紛紛湧入洪男臉書宣洩不滿留言，「學校是教你救人，不是要你傷人」、「陪他們度過，不是把他們送進去啊，護理先生」、「讀到護理，然後出來砍人」。

據了解，洪男在今天上午11點3分，從中捷「水安宮」捷運站上車後，不明原因持刀攻擊其他乘客，警方獲報後也立即派員趕赴現場，將洪男逮捕並協助傷者送醫，洪嫌受傷戒護就醫治療，檢察官下午到事發中捷車廂勘查，已將全案列殺人未遂偵辦。