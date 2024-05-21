國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪（左）獻花祝賀2024總統教育獎得主，12歲癌症勇士台美混血男孩林子陽（中）和羅東高商陳誼臻（右）。（國立陽明交通大學附設醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2024總統教育獎12歲癌症勇士台美混血男孩林子陽（左），今（21日）於國立陽明交通大學附設醫院舉辦第二場「人性的光輝」聯合畫展。（國立陽明交通大學附設醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2024總統教育獎12歲癌症勇士台美混血男孩林子陽，今（21日）於國立陽明交通大學附設醫院舉辦第二場「人性的光輝」聯合畫展，即日起至7月31日，展期為2個月，共有40幅作品；院長楊純豪表示，從子陽的繪畫中能深刻感受到生命的可貴、愛的力量，大家一起為正在與疾病奮戰及健康的每個人送上最真摯的祝福。

小學六年級的林子陽，爸爸是美國人，在他出生三個月的時候就過世，媽媽辛苦帶大他，卻在小學二年級時發現子陽長了腦瘤，喜歡畫畫塗鴉的他，靠著畫畫轉移身體的病痛及不舒服，夢想是能夠開一個畫展，也很幸運的獲得移民署第十屆築夢計畫的支持，夢想成真。

此次展覽由陽明交大醫院、宜萱婦幼關懷協會及內政部移民署共同舉辦，40幅作品佈展在院內各個區域，藉此提升醫院暖心藝文的氛圍。宜萱協會表示，子陽3月時就在羅東聖母院舉辦的第一場聯合畫展中義賣他的作品，並將義賣所得用於醫藥費及捐贈給聖嘉民安寧病房「安寧照護基金」。

宜萱協會理事長藍靜宜表示，林子陽總是用正向心情接受疾病的挑戰，用畫筆彩繪對生命的熱愛與堅強；他希望透過畫展，傳遞開朗樂觀與勇敢精神，藉此激勵抗癌的病童，並引起大眾關注兒癌相關議題。此次畫展更匯聚吳首蓁、黃曉柔、吳宇涵、葉柏承藝術家的力量，共同傳達對生命的尊重及對逆境向前行的力量。

在開展前夕，適逢2024總統教育獎獲獎名單出爐，宜蘭縣3名獲獎學生分別為羅東高商陳誼臻、學進國小的林子陽及利澤國中的梁明秀，亦為非六都的縣市中與新竹市、彰化縣並列最多。

楊純豪表示，今日的畫展是令人感動的時刻，從繪畫中深刻的感受到生命的可貴及愛的力量，同時要為正在與疾病奮戰甚至健康的每一個人送上最真摯的祝福與支持，籲大家要更重視自己的健康，生命是美好的。