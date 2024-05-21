針對賴清德總統20日在就職演說提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，前總統馬英九今日出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會時表示，賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台獨工作者」的中華民國總統，昨日的就職演說的「新兩國論」，讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。對此，民進黨立委林楚茵嗆，退休老人的話不用太認真。

馬英九指出，台灣現在已是全世界普遍關注的政治軍事議題，聚焦在台海是否會發生戰爭。英國《經濟學人》週刊曾在2021年5月號的封面故事中，將台灣認定為「地球上最危險的地方」。最近知名的美國CNN國際評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）更進一步指出，台海情勢已從原本的「最危險」，進一步變為「更危險」。

對此，林楚茵指出，馬前總統自從到中國大陸去言行，包含大地震發生的同時，都只是關心中國大陸的狀況，我們就當成他是退休老人的話不用太認真。