根據台北市地政局今年1-3月台北市不動產買賣登記統計，北市各行政區中不動產買賣登記數量最多的行政區為中山區共891棟，信義房屋專家分析，於需求面而言，中山區因地理位置優越、交通四通八達，獲得首購族青睞，而供給面來看，區域內小坪數物件多，又有許多新建案帶動，因此交易量一向不錯。

信義房屋松江店專案經理張智為表示，中山區向來交易量不小，也是北市房市的熱門行政區，保持一定的交易移轉量來自兩大因素，第一，中山區尤其近林森北路一帶，多套房產品，這類產品總價相對低，物件不少，因此進場門檻相對低，也助攻交易量。

張智為觀察，第二，也因中山區幅地廣闊，也有涉及大直區域，而大直的素地多，近期也多有新案場，新房子量體相對大，也影響不動產買賣登記數量。

而中山區的房市區域行情，依離捷運站遠近、居住環境、產品品質有極大差異，中古社區大樓單價約50-100萬，張智為表示，例如位於捷運中山國小站周邊的中古大樓，雖然因為住商混和大樓，居住環境與居民素質程度較不一，因此為房價5字頭，在區域中仍屬親民，每年都有一定的交易量。

張智為表示，購屋族群大多看中山區的交通位置，交通四通八達，公車路線多，又有多個捷運站，仰賴淡水信義線、松山新店線通勤的上班族，都會選擇位於中心位置的中山區。而購屋族群還是以首購族群居多，總價1500萬以內為大宗，也有部分為居住在信義、大安等其它北市行政區，因房價較高而外溢至中山區購屋。