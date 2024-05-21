新竹市環保局追查發現，工程行清洗工具殘漆廢水排入房子旁水溝。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市客雅溪20日因不明原因變成牛奶色，網友拍照上傳臉書社團並指「客雅溪變牛奶溪？河裡的生物慘了！」市府環保局獲報後，第一時間即派員前往稽查，稽查發現為某工程行員工清洗殘漆汙染客雅溪，依法開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求限期改善。

客雅溪20日因不明原因變成牛奶色，網友發現後拍照上傳臉書社團新竹大小事，新竹市環保局表示，市府接獲通報後第一時間展開調查，稽查發現為某工程行員工清洗工具殘漆（水性漆），產生廢水經水溝流入客雅溪造成。

環保局指出，汙染行為已違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定，當下立即要求停止排放，防堵油漆清洗廢水繼續汙染溪水，並將依法對該工程行開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求其限期改善，須清除水溝及客雅溪岸邊之殘留白色廢水，如屆期未完成改善，將按次處罰，絕不寬貸。

環保局指出，市府當下針對現場水質進行檢測，檢測結果水溫為28.2℃、酸鹼度（pH）為7.67、導電度為507.1μs／cm，溶氧為4.35 mg／L，初步數據顯示水質未見異常；同時也採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗分析，待後續實驗室結果出爐，將以採證廢水之檢測報告作為依據，確定此次水汙染事件之裁罰金額。

環保局也呼籲，含有汙染物之各類廢水及汙水應妥善處理，切勿直接排放至河川，若造成水汙染將依法開罰，市民如果在竹市轄內發現水汙染情形，請於第一時間撥打1999市民專線或環保局公害陳情專線通報，相關單位將立即進行處置，全力守護水環境清潔生態。