一名28歲、身高155公分女網友單身快5年，沒有遇到心儀的另一半，於是上網列出5大擇偶條件，包括男方身高180公分、工作收入一年可以出國玩幾次、個性貼心等，結果貼文曝光後網友看了都搖頭，「看這樣子妳繼續單身下一個5年也不意外」。

原PO近日在Dcard發文，她是身高155公分、體重45公斤的嬌小可愛女生，是行銷公關，今年28歲，卻單身將近5年沒有男友，朋友都說她很挑，於是她列出擇偶條件給大家評斷。首先希望男友身高180公分；體態不能太瘦，上身要壯有厚度，外表她能看順眼就行；要有工作收入養活自己、一年可以出國玩幾次；年紀最多35歲；個性要會表達且有分享欲、體貼包容她，但5年來都找不到符合她條件的人。

貼文PO出後，許多網友感嘆這標準太高，紛紛留言「看這樣子妳繼續單身下一個5年也不意外」、「什麼工作可以一年休假出國好幾次？」、「妳155公分然後要求180公分還要順眼，又附帶一堆條件，再單身個15年吧」、「我都有，但我只收160以上」。

還有人表示，「很難想像有這樣條件的人，會有多高的機會單身」、「身高155想挑180，拜託台灣女生身高平均160、男生平均172，你比平均還低，卻想挑比平均還高很多的，不是挑是什麼？」、「看你開這麼多條件，結果自己條件只有嬌小可愛是優點」。