中捷砍人案洪姓兇嫌家住高雄，曾在高雄某醫院實習，還獲家屬公開表揚。（翻攝照片／任義宇高雄傳真）

台中捷運今（21日）上午發生驚悚砍人案，一名年僅20歲洪姓男子，因不明原因持刀在捷運列車上砍人，造成2名乘客受傷，因遭英勇乘客奮力抵擋，導致洪男也受撕裂傷。據了解洪男家住在高雄，為高雄某護專實習生，曾於高雄一處醫院實習，還獲病患家屬公開感謝。

洪男今天上午於台中捷運砍人，有英勇乘客奮勇濺血抵擋，所幸洪男刀沒握穩掉落地上，讓大批乘客包圍成功壓制，造成2名男性受傷，洪男手指也受到撕裂傷。

據了解，砍人的洪男家住在高雄市區，為高雄某護理專科學校學生，日前曾於高雄市區一處醫院實習，據聞洪男表現狀況良好，曾獲家屬公開感謝洪男與其他醫護人員的「悉心照顧」。

洪男所實習醫院表示，洪男於3月18日起於醫院實習，實習期間表現狀況大致正常，但後來發現學習方面有狀況，因此於4月12日結束在醫院實習。

洪男就讀的學校則說，這名男子是該校的實習生，目前學校還在了解情況，將於稍後對外說明，對於發生事件，讓該校師生都感到十分錯愕。