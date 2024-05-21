美國總統大選即將登場；美國前國務卿蓬佩奧今新書發表會中表示，美國對台灣的承諾，不僅是在道德上，更是基於許多的自身利益。蓬佩奧表示不論大選結果如何，台灣應對美國有信心，若中國大陸犯台，美國一定到（We will be there）；蓬佩奧並強調，但應避免那天的到來，因為那是「很糟糕的一天（a bad day）」，防止戰爭的工作現在就要展開，要讓中國大陸了解開戰代價高。

「福爾摩沙共和會」（福和會） 今舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會。

美國前總統川普這次參選總統，至今領先，不過對兩岸如果爆發戰爭，對台立場，川普多次拒絕給答案，蓬佩奧表示，不論大選結果如何，相信美國都會協防台灣，台灣不只對美國有信心，也應對印太盟友有信心，各界清楚知道台灣的安全至關重要。

龐佩奧舉俄烏戰爭為例，當初就是沒有說服俄國戰爭的高昂代價，所以失敗了。所以，不該一直關注美國在兩岸開戰那天會做什麼，而是要注意到如何防止戰爭發生，須持續提醒中國大陸領導人習近平，「一但開戰，不但對他還有人民，和執政團隊，都是很糟糕的事情」。

蓬佩奧強調，美國一直與盟友站在一起，從過去的衝突事件到現在為烏克蘭提供間接支援，以對抗俄羅斯的侵略行動，都展現美方支持受到威脅的主權國家及盟友。