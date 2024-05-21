【立院表決戰】國會改革法案拚三讀！國民黨團提案戰到凌晨12點 洪孟楷批綠「惡意拖延時間」 @ChinaTimes

立法院會17日朝野立委爆發激烈衝突，今續審國會改革法案，國民黨凌晨5點就在立院議場前卡位，喊話民進黨一切按照議事規則不要插隊，早上9時藍、綠雙方在院會爆發口號大戰。國民黨團書記長洪孟楷表示，會提出延長開會到晚間12時。而民進黨針對國會改革法案未逐條討論引發黑箱、擴權爭議，也將提出聲請釋憲，洪孟楷則嗆聲，不要想說大法官是民進黨提名的人，想要來釋憲。

針對藍白若以國會多數席次通過國會改革草案，民進黨也將會聲請釋憲，並要求緊急處分，洪孟楷則指出，釋憲是立委連署到一個門檻就能提出，但奉勸民進黨不要任意使用這樣的權利，大法官釋憲非同小可，也絕對不要想說大法官是你們提名的人，想要來釋憲，對於人民情感和國會改革沒有正向幫助，朝野共識才是符合立法的常態。

民進黨立委林楚茵指出，這次沒有用表決器都是用舉手，國民黨同意還不敢記名，現場108人，但是表決卻是111票，這就是作票，這樣通過的法案可以實施嗎？這根本是一大笑話，這樣法案要如何運作？只有透過釋憲把荒謬法案退回重審才是民主。