華碩舉辦Next Level. AI Incredible線上發表會，展示首款新世代AI PC—ASUS Vivobook S 15 (S5507)。搭載高通驍龍Qualcomm Snapdragon X Elite 處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS，是搭載最新Windows AI功能與華碩獨家AI應用程式的Copilot+PC，透過整合式 Qualcomm Oryon CPU為使用者提升絕佳工作效率，感受硬體加速帶來的嶄新AI體驗，是華碩與微軟、高通攜手開創AI未來的重大進展。

華碩共同執行長許先越（右）與華碩全球區產品行銷經理Kevin Wang一同發表首款新世代AI筆電ASUS Vivobook S 15。（ASUS提供／古明弘台北傳真）

除了運算能力增加，電力續航也增加。70Wh電池最高提供18小時續航力，並配備15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕及Harman Kardon認證音響，輕1.42公斤、薄14.7公釐方便攜帶。5月21日中午12點開放預購，6月底前購機登錄送「早鳥大禮包」(含原廠延長保固半年、65W GaN充電器及行李托特包，總價值4289)，建議售價4萬9900元。

ASUS Vivobook S 15新一代支援AI的增強功能，包括可強化燈光及背景模糊效果的「Windows Studio Effects」。（ASUS提供／古明弘台北傳真）

新一代支援AI的增強功能包括可強化燈光及背景模糊效果的「Windows Studio Effects」、ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測功能實現智能調光，螢幕隨使用者移開視線時變暗，智能鎖定於使用者離開時自動鎖定、返回時解鎖。此外，ASUS Vivobook S 15 更是首款搭載華碩獨家AI應用程式StoryCube的裝置，以最智慧、便捷且強大的數位資產管理方式，透過AI排序、編輯管理檔案。

ASUS Vivobook S 15整合多項先進功能：「即時字幕」在通訊時將語音即時轉為英文字幕；全新Cocreator支援NPU應用，輸入文字或圖片指定即可生成各式圖像；「回顧」功能只需輸入關鍵字，即時查找資料。