台灣存託憑證(TDR)是否為受《證券交易法》所規範的有價證券，在法界、立法院引發熱烈討論。對此，「冤獄平反協會」理事林俊宏律師認為，部分立委以個案做藉口，不過是想幫主管機關的失職與黑幕弄條「遮羞布」。林俊宏強調，如何完善現行證券交易法制、避免金融監理漏洞和落實依法行政、罪刑法定原則才是最重要的。

立法院目前正針對《證券交易法》修正案進行討論，但部分立委質疑修法是為了替個案脫罪而推動，致該提案被退回程序委員會審議中。

「冤獄平反協會」理事林俊宏律師表示，在討論修法議題時，是不是有相關「個案」存在並不是重點，而是要檢視法律本身有無應該修正的地方，也就是回歸到法律層面討論。如果現行法律條文確實存在瑕疵或漏洞，應該立即研議、進行修法；而如果因為有個案存在就不能修法，反而無助於修正法律本身的問題，導致個案無法獲得公正合理的救濟，形成「個案不修法」的不正義狀態。

林俊宏指出，過去也有與特定個案相關的修法紀錄，例如2018年《公司法》第9條第4項修正，雖然涉及當時SOGO股權爭議，但修法目的是增加中央主管機關在公司內部人偽造、變造公司設立或其他登記資訊時，主動介入處理，達到保障股東權益、強化公司治理的效果。因此，修法時所考量的關鍵應該是法律層面在解釋適用上，是否出現漏洞、扞格或未竟之處等等，而非將有無個案存在當作前提，否則反而是限縮了修法改革的腳步。

林俊宏認為，TDR已在台灣行之有年，但《證交法》始終沒有明文將TDR列為有價證券，導致其定位模糊，又因為涉及刑事處罰，使其具有違背罪刑法定原則之疑慮。

他說，主管機關雖然主張76年台財證(二)字第900號公告就是核定TDR為有價證券之依據，但實際上900號公告是針對「外國具有投資性質有價證券」進行核定，而TDR則是由台灣存託機構所發行，兩者本質上並不相同。再者，若將第900號公告所稱：「其他具有投資性質之有價證券」視為對包含TDR等金融商品概括地核定，不僅定義模糊且涵蓋範圍過廣，不免有違反法律保留原則、授權明確性原則和罪刑法定原則之違憲疑慮。

林俊宏表示，雖然實務見解認為藉由外國發行人募集與發行有價證券處理準則、《證券交易法施行細則》第11條第1項，就可以將TDR納入《證交法》對有價證券之監管，但是如此認定同樣會產生違憲疑慮，因為對有價證券的金融監管涉及刑事處罰，這些規定僅屬於行政命令。況且主管機關顯然已經發現《證交法》規定不明確，才需要在行政命令層次進行補足，更顯示了《證交法》本身確有漏洞與模糊地帶存在，在在證明具有修法之必要性。