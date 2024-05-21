在北美洲有超過550家分店的美國知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）19日聲請破產保護，這家餐廳原本就負債累累，但去（2023）年管理層為了吸引更多客人，將原本頗受歡迎的限時「蝦子吃到飽」促銷活動改為永久促銷，讓負債雪上加霜，一年就虧損約新台幣3.5億元。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、猶他州《德述理新聞報》（Deseret News）報導，「紅龍蝦」19日向佛州法院聲請破產保護，公司執行長帝布斯（Jonathan Tibus）在聲明中表示，2019年以來，餐廳來客數降了30％，儘管較2020、2021年新冠疫情期間略有起色，但去年仍虧損7600萬美元（約新台幣24.5億元）。

美國最大連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）19日聲請破產保護，這家餐廳2023年將「蝦子吃到飽」促銷活動改為永久促銷，一年就虧損約新台幣3.5億元。

紅龍蝦在申請文件中指出，儘管公司每年吸引6400萬來客數，年銷售額達20億美元（約新台幣646.1億元），但公司已累積了10億美元債務（約新台幣323億元），手上也只剩下3000萬美元（約新台幣9.69億元）現金。

帝布斯也提到，去年5月前執行長不顧其餘管理高層反對、做出錯誤決策，就是將原本有限時的20美元「終極無限吃大蝦」（Ultimate Endless Shrimp）吃到飽活動列為永久菜單，他說這項錯誤決策為公司帶來營運及財務問題，光是這項活動就虧損1100萬美元（約新台幣3.55億元），坦言讓公司「承受了沉重的供應義務」。

除了決策錯誤，帝布斯也指出，造成來客數下降的原因還包括通膨壓力、不利的租賃契約或餐廳地點不佳。

報導指出，通膨壓力導致民眾不敢外出用餐，人事成本上升也為公司帶來財務壓力。

此外，2014年紅龍蝦母公司將紅龍蝦出售，紅龍蝦原本有自己的不動產，但在售後回租協議（sale leaseback agreement）中將房地產分離，自此必須為餐廳支付租金，進一步加劇財務壓力，陷入無法支付租金的困境。

與此同時，成本、價位較低的休閒快餐店如雨後春筍般出現，搭配得來速、線上配送服務，都為餐飲業帶來競爭及壓力。

紅龍蝦最早創立於1968年，第一家餐廳位於佛州萊克蘭（Lakeland），後續不斷展店，在美國、加拿大擁有超過550家分店，該餐廳以螃蟹節、龍蝦節等促銷活動及招牌切達餅乾闖出名號，是全美最大的海鮮連鎖餐廳。