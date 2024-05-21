被封為「最美小三」的南韓女星韓韶禧，先前因捲入跟柳俊烈、惠利之間的三角情愛糾葛，加上她頻頻主動發表情緒性言論，遭到網友炎上，之後便鮮少出現在螢光幕前。如今她終於現身，更登上坎城影展紅毯，仙氣十足的模樣，讓網友忍不住讚嘆她的美貌。

韓韶禧20日身穿出自紐約婚紗品牌Danielle Frankel的平口細肩帶禮服，踏上紅毯，修身剪裁加上Ａ字形裙襬，凸顯她完美的身材曲線，搭配魚骨辮髮型，隨興卻又不失優雅。事後她也在社群分享此趟來到坎城的拍攝花絮，及她隨手紀錄的風景照。

韓韶禧事後她在社群分享工作側拍照。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

坎城造型曝光後，不僅登上韓國知名論壇 theqoo熱門，更有不少網友轉發照片，大讚「韓韶禧是真的美」、「肌膚有夠雪白，太羨慕」、「突然理解『不及她一根髮絲』是什麼感覺」、「韓韶禧在人群中，一個人白到發光」、「臉蛋天才啊～」。

不過，韓韶禧因先前的感情風波，導致形象重挫，所以不少人在留言區感嘆「遠離SNS吧，明明只要專心拍戲就可以順風順水的人生」還有人直言「不得不說就算是很瘋，也是個很瘋的大美女…」。