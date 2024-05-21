雖然四月初台泥（1101）位於花蓮和平的水泥廠、礦區、和平電廠及和平港同時遭受重創；大陸廣東水泥廠遭逢大雨，不過，台泥企業團董事長張安平21日在股東會上指出，台泥自結四月是持續獲利的。台泥不再偏重兩岸水泥， 歐非市場及新能源成為第三、四隻腳。

張安平強調，當集團以往的水泥主力產業無法生產，而且在虧本的情形下，其他新投入的產業可以把營業額跟利潤撐起來。

土耳其、葡萄牙、非洲的水泥市場，及綠電、電池、儲能等新能源事業，已成張安平口中台泥企業團獲利來源。

對於今年水泥本業上，張安平指出，大陸水泥市場仍以保守看。但，土耳其因為有地震完的重建需求，法律要求太老建築必須拆掉都更，水泥需求量相對高。OYAK是土耳其水泥業最賺錢的。

張安平看今年包括土葡及非洲的水泥市場都是樂觀的，認為可以給予台泥合理的報酬。

在新能源事業，有關台泥在三元鋰電池的投入，張安平表示，電池跟半導體一樣，所有製程都要自己開發出來，包括使用AI改善製程，是非常辛苦的產業。現在全球許多電池公司都是台泥旗下電池品牌Molicel十倍二十倍百倍的規模，而Molicel的電池價格幾乎是大陸的2.5倍，因為客戶和Molicel電池特性可以讓我們選擇最好的user，五月份Molicel營收開始打平，六月份可賺錢但數字不是太大。

對於水泥儲能櫃EnergyArk的未來發展，張安平透露，目前有開始開發歐洲市場和中國大陸市場，已經收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求。他認為，真正要發展需要在當地設廠，六月會到葡萄牙看一下位置，大陸也可能衍生出一個儲能櫃裝配工廠。

至於在歐洲併購的NHOA發展，台泥總經理程耀輝指出，2023年NHOA合併營收是歐元2.73億元，成長65％，相較2021年成長8.26倍，都比計畫中還更好。2024年第一季上線建置中的儲能超過2GWh ，Atlante 4711站點，獲得歐盟7,300萬元獎勵補貼，都是對經營團隊的認可。程耀輝強調，全球能源轉型對儲能充電站需求很殷切，集團將結合水泥儲能櫃，以及台泥儲能團隊在台灣累積的電力交易經驗，跟NHOA、Atlante 一起合作開發歐洲市場。