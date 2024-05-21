台中捷運21日上午車廂內發生砍人事件，涉案的洪姓男子（20歲）持刀攻擊其他乘客，共造成3人受傷，引發全民關注。醫師曾提到，遇到攻擊時，民眾通常難有反應時間，因此最好能逃就逃，若閃躲不及，應盡量以手腳護住頭頸及胸、腹要害，以避免重要臟器大血管受到嚴重傷害而致命。

泌尿科醫師呂謹亨過去在個人粉專發文表示，遇上襲擊意外時，民眾往往難有反應時間，而受害者想用壓住出血點的方式來自救，難度也很高。因此一旦遇到攻擊，務必能逃就逃，若閃躲不及，應盡量以手腳護住頭頸及胸、腹要害，以免重要臟器大血管受到嚴重傷害而危及性命。

呂謹亨進一步說明，人體頸部兩側布滿致命的血管、神經，且中央就是氣管，而迷走神經是沿頸部兩側分布，為人體最脆弱的神經中樞「走廊」，一旦嚴重損傷，就有致命危險性。

呂謹亨點出，頸動脈為大腦提供80％以上的血液，並與椎動脈一同輸送血液、氧氣至心臟，如果受傷可能四肢癱瘓、呼吸、心跳驟停；若是出血造成血腫，壓迫氣管，也會無法呼吸而窒息。

至於左胸部，呂謹亨表示，此部位有心臟、肺部與大血管分布，可將其傷勢分成「立即致命」和「可能致命」兩大類，前者包括呼吸道阻塞、張力性氣胸、開放性氣胸、連枷胸、大量血胸、心包膜填塞等；後者則包含開放性氣胸、血胸、肺挫傷、氣管支氣管破裂、心臟鈍挫傷、外傷性主動脈剝離、外傷性橫膈傷害、縱膈胸穿透傷等。

值得注意的是，右下背也是容易大出血的重要部位，呂謹亨指出，通過腎臟的血流占有全身總血量的4分之1，而肝臟血管也十分豐富，因此當這2臟器破裂或血管斷裂出血，都要緊急手術才能救回來。

呂謹亨補充，人體血液約占體重的13分之1，正常人體約4000～5000毫升血液，若一次失血超過總血量的20%，就可能休克；超過25％～30％就有死亡風險。另外，失血過多後會導致大腦缺氧，在4～6分鐘後會開始受損，一旦超過10分鐘沒有任何急救，會造成腦部無法復原的損傷。