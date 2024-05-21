國立成功大學電機系團隊研發的非接觸生理量測，在護理人員打開電腦系統，由病患面對鏡頭，約40秒即可測到心跳、呼吸、血壓、血氧、體溫。（成大提供／洪榮志台南傳真）

成大醫院8A病房護理師操作醫療服務型機器人，代勞或分擔專業性較低的事務。（成大提供／洪榮志台南傳真）

全台護理師人力短缺、工時長、負荷大，國立成功大學電機系研發團隊21日發表AI人工智能導入護理工作的成果，經過1年多在成大醫院外科8A病房實測驗證後，這套結合醫療服務型機器人及軟體系統的AI護理系統，具有8大功能、3大亮點，可以讓護理師的工作時間，從原本100分鐘減少至33分鐘不等，效率提升3倍以上，成為護理師的好幫手。

成大電機系名譽講座教授王駿發表示，醫療服務型機器人共有4大功能，分別是環境導覽、例行事項提醒、衛教宣導、配膳物流；電腦或手機的軟體系統，則有藥物辨識、協助護理師巡房紀錄、與病患互動式對話、非接觸式生理量測等4項。其中，機器人為市售產品，軟體系統則為研發團隊設計開發，具有互動性、方便性、人性化操作等3大亮點。

其中，環境導覽、例行事項提醒、衛教宣導、配膳物流，直接在機器人螢幕操作即可，音量大小、播放速度、機器人行走快慢、路線安排都可選擇；另考量不同國籍病患的需求，環境導覽還提供國、台、英、印尼、泰、越語等6種語言。

至於藥物辨識，不論是錠劑或膠囊，只要用手機或電腦系統拍照後，大約20秒就會顯現藥物學名；非接觸生理量測在護理人員打開電腦系統，由病患面對鏡頭，約40秒即可測到心跳、呼吸、血壓、血氧、體溫；與病患互動式對話，病患或家屬只要開啟手機軟體提問，5至10秒就會出現回覆文字，回答內容都來自衛福部、醫療體系的資料庫；協助護理師巡房紀錄，醫事人員開啟手機軟體語音輸入內容，錄音結束數秒後系統會自行轉換完成，經護理師確認無誤後，即自動生成1則護理紀錄。

8 A病房護理長曾鳳美大讚這套AI護理系統「真是好幫手」，她說，以環境導覽而言，外科8 A病房共25名護理師，白班護理師每天可能要介紹 3、4 次環境，如果不巧當天出入院病人流量大，更可能一天需重覆10多次環境導覽介紹；至於其他衛教、例行事項提醒也很類似，如果無人代勞，勢必拖延護理師其他更重要的待辦工作。

校方認為，少子化、人口老化等現實問題，已不太可能仰賴年輕人服務老人，需要有新夥伴的加入，服務型機器人導入醫療場域將會是一個很好的輔助；至於護理師人力缺口大，將重覆性高、專業性低的工作交由機器人代勞，也可締造科技與醫療場域的雙贏。