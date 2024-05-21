中方加速交付解放軍殲-20戰機

中方空軍2023 年在總部位於福建省武夷山空軍基地，正式部署了一支由殲-20戰機組成的第41航空旅，據悉當年至少已有6架殲-20服役。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）20日報導，這是中方第11 支部隊換裝殲-20，也是2023年第3次進行這類轉型。其他換裝的還有成都附近重慶大足空軍基地的第97航空旅，以及深圳附近佛山空軍基地的第4航空旅。

在這之前，武夷山部隊自2008年以來，使用的一直是4代戰機殲-11，而殲-11像殲-20一樣，都是重型雙引擎空優戰機。

殲-20的產量在 2021 年底大增，就在機身和航電設備不斷改進之際，2022 年的交付量也持續提升。展望未來，殲-20的交付量預計會在2024年接近100架，而2025年更將增為120架，這將使它的交付率比美國空軍的F-35 高出 250% 以上。

由於從技術上來說，中國內戰還沒結束，武夷山因緊鄰台灣海峽，地理位置特別敏感。而軍力平衡的重大轉變之一，就是中方5代戰機的發展。相對的，台灣在防空上嚴重依賴美製F-16，而這是一款超過半世紀前首次升空的輕型4代戰機。

自2000年代初以來，台北不斷設法向美國採購5代F-35戰機，但因種種原因，始終未能如願，武夷山距離台海僅200公里的戰略位置是關鍵。然而，殲-20令人印象深刻的 2,000 公里作戰半徑意味著，萬一當地爆發衝突，駐紮在更遠處的部隊仍能有效參戰。

到 2022年底時，已有 8支旅證實部署了殲-20，儘管只有 3 支旅正式列入2023 年改裝紀錄，但各方強烈懷疑，還有兩支旅已經這麼做了。