香港特區行政長官李家超21日宣佈增加60多項盛事，全年盛事數目將從150項增加至超過210項，增幅超過4成。他表示，特區政府會繼續向中央提議及爭取更多惠港政策，尤其是提高大陸訪港旅客免稅額，希望能將目前5000元人民幣的免稅額度提高，以增加大陸訪客的購物欲。

李家超介紹，今年下半年，香港會推出超過100項盛事，包含文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、大型會議、貿易展覽、金融峰會等不同領域。全年盛事預計吸引約170萬名旅客參與，將為香港帶來約72億港元的消費額，經濟增加價值約為43億港元。

李家超指出，下半年的盛事除個別活動會吸引更多旅客之外，還有三大因素會促使帶來更大經濟效益。第一是盛事經濟和近月中央推出的多項挺港惠港措施，會產生協同效應，倍增經濟效益。

第二是盛事與盛事之間的協同效應，透過更豐富吸引節目使旅客留港時間更長、刺激更多消費。第三是接待能力不斷提升、回復正常，有助放大盛事的經濟效益，並配合「香港無處不旅遊」理念，進一步推動多元化旅遊。